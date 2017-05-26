Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки

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Иван Ковтун: Мы в Tele2 бунтари, придумываем и воплощаем самые смелые решения В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов: «В Баренцевом море крабы стали «частной собственностью» двух граждан» Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги: «В двухтомнике рассказывается о том, кто, вольно или невольно, развалил рыбопромышленный комплекс Северо-запада России, превратив его во второстепенные полукриминальные промыслы» В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова: «Пусть все рожденные во Дворце мероприятия продолжают свой путь» 7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой