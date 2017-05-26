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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Культура » Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 09:55

Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки


ТЕРИБЕРКА/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – На базе Териберского Дома культуры 3 июня в рамках фестиваля «Териберская волна» откроется выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера», приуроченная к 79 годовщине Мурманской области.

Выставка является своеобразной визитной карточкой Мурманской области. Она демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян начала XXI века.

На 12 планшетах представлена информация о достопримечательностях региона, о наиболее значимых исторических памятниках, о северной природе и ее особенностях. Отдельное внимание уделено национальным меньшинствам – саамам и поморам. Кроме того, материалы выставки расскажут о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона.

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