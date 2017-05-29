Мини-выставка «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев» откроется в краеведческом музее

29 Мая 2017 года, 16:09

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 31 мая начнет работу мини-выставка, посвящённая трудовой деятельности Заслуженного врача РСФСР, хирурга Василия Цвинева. Выставка приурочена ко Дню Медицинского работника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня.

Василий Цвинев родился в 1885 году в Риге. В 1916 году окончил медицинский факультет Императорского Юрьевского Университета (г.Калуга) с присвоением степени лекаря. В 1916-1917 гг. принимал участие в боях на передовой под Ригой и Санкт-Петербургом как представитель Красного Креста. С 10 ноября 1917 года по 1918 работал председателем в объединенном комитете госпитального дисциплинарного суда в Новом Петергофе (201 эвакуационный госпиталь). В 1919 году работал в Петрограде бригадным врачом.

В 1919–1921 гг. учился в Ленинградском медицинском институте, совмещая учебу с работой в скорой помощи. В 1923 году обучал санитаров и сиделок в школе профсанграмоты. С 1925 по 1933 год работал хирургом-консультантом в Ленинградском Родильном доме им. профессора Снегирева. В 1931-1934 гг. работал во Всесоюзном коммунистическом сельскохозяйственном университете им. И. В. Сталина в должности заведующего медико-санитарной части и врача специалиста по хирургии и урологии.

С июля 1934 года Василий Цвинев работал в Мурманском Окрздравотделе в должности заведующего хирургическим отделением. В сентябре 1940 года он стал заместителем главного врача Мурманской городской больницы №2. В годы Великой Отечественной войны заведовал хирургическим отделением Мурманской городской больницы, состоял консультантом эвакогоспиталя, расположенного в ней. В 1941 году он был заведующим отделением переливания крови, в 1944-1946 гг. – главным врач поликлиники №3 Мурманска.

Василий Цвинев – зачинатель противораковой борьбы в Мурманской области. В 1947 году он стал руководителем первого онкологического кабинета. Вел обширную диагностику, лечебную и консультативную работу среди жителей Мурманска и области. Онкопункт стал основой для создания областного онкологического диспансера.

В 1948 году Цвинев заведовал вторым терапевтическим отделением областной больницы. В июне 1949 года ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1951–1956 гг. Василий Цвинев работал по переводу заведующим хирургическим отделением железнодорожной больницы в Мурманске. С апреля 1956 года работал в поликлинике №3 города Мурманска хирургом.

С 28 августа 1959 года в возрасте 74 лет Цвинев вышел на пенсию. Он был похоронен в Мурманске в 1967 году. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

Посетители выставки увидят личные документы Василия Цвинева из фондов Мурманского областного краеведческого музея, медицинские хирургические инструменты. Выставка будет работать до 21 июля.