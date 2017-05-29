Мини-выставка «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев» откроется в краеведческом музее

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 27.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0677
-0,3749
1 USD
Доллар США
56,7560
0,2008
1 EUR
Евро
63,6689
0,0500
10 NOK
Норвежских крон
67,6714
-0,2783
10 SEK
Шведских крон
65,4157
0,0778
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.4 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
29 Мая 2017, 13:20
Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
29 Мая 2017, 12:00
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
29 Мая 2017, 09:55
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
29 Мая 2017, 09:25
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сгорел автобус
29 Мая 2017, 08:10
Два человека пострадали в ДТП на Ленина
29 Мая 2017, 11:20
Две автомобильных аварии произошли на перекрёстке на улице Радищева
29 Мая 2017, 12:15
День защиты детей встретят акцией «Мой мыльный Мурманск»
28 Мая 2017, 18:48
За два дня до лета в Мурманской области катаются на санках по снегу
29 Мая 2017, 14:56
Мурманск: прогноз отключений на 29 мая
28 Мая 2017, 19:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Культура » Мини-выставка «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев» откроется в краеведческом музее
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 16:09

Мини-выставка «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев» откроется в краеведческом музее

7 2МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 31 мая начнет работу мини-выставка, посвящённая трудовой деятельности Заслуженного врача РСФСР, хирурга Василия Цвинева. Выставка приурочена ко Дню Медицинского работника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня.

Василий Цвинев родился в 1885 году в Риге. В 1916 году окончил медицинский факультет Императорского Юрьевского Университета (г.Калуга) с присвоением степени лекаря. В 1916-1917 гг. принимал участие в боях на передовой под Ригой и Санкт-Петербургом как представитель Красного Креста. С 10 ноября 1917 года по 1918 работал председателем в объединенном комитете госпитального дисциплинарного суда в Новом Петергофе (201 эвакуационный госпиталь). В 1919 году работал в Петрограде бригадным врачом.

В 1919–1921 гг. учился в Ленинградском медицинском институте, совмещая учебу с работой в скорой помощи. В 1923 году обучал санитаров и сиделок в школе профсанграмоты. С 1925 по 1933 год работал хирургом-консультантом в Ленинградском Родильном доме им. профессора Снегирева. В 1931-1934 гг. работал во Всесоюзном коммунистическом сельскохозяйственном университете им. И. В. Сталина в должности заведующего медико-санитарной части и врача специалиста по хирургии и урологии.

С июля 1934 года Василий Цвинев работал в Мурманском Окрздравотделе в должности заведующего хирургическим отделением. В сентябре 1940 года он стал заместителем главного врача Мурманской городской больницы №2. В годы Великой Отечественной войны заведовал хирургическим отделением Мурманской городской больницы, состоял консультантом эвакогоспиталя, расположенного в ней. В 1941 году он был заведующим отделением переливания крови, в 1944-1946 гг. – главным врач поликлиники №3 Мурманска.

Василий Цвинев – зачинатель противораковой борьбы в Мурманской области. В 1947 году он стал руководителем первого онкологического кабинета. Вел обширную диагностику, лечебную и консультативную работу среди жителей Мурманска и области. Онкопункт стал основой для создания областного онкологического диспансера.

В 1948 году Цвинев заведовал вторым терапевтическим отделением областной больницы. В июне 1949 года ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1951–1956 гг. Василий Цвинев работал по переводу заведующим хирургическим отделением железнодорожной больницы в Мурманске. С апреля 1956 года работал в поликлинике №3 города Мурманска хирургом.

С 28 августа 1959 года в возрасте 74 лет Цвинев вышел на пенсию. Он был похоронен в Мурманске в 1967 году. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

Посетители выставки увидят личные документы Василия Цвинева из фондов Мурманского областного краеведческого музея, медицинские хирургические инструменты. Выставка будет работать до 21 июля.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске откроется выставка «Звёздные войны»
2.
Интерактивная площадка «Стражи границы. Лето 1941-го» пройдет в Краеведческом музее
3.
В Краеведческом музее пройдет занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры
4.
Мини-выставка «Пионерии – 95 лет!» открылась в краеведческом музее
5.
Краеведческий музей Ковдора примет участие в акции «Ночь музеев»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта