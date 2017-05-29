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Сари
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Главная » Культура » Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при во Всеармейском конкурсе «Музыкальный парад-2017»
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 13:55

Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при во Всеармейском конкурсе «Музыкальный парад-2017»

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота завоевал Гран-при в номинации «Ансамбль песни и пляски» – главная награда IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил России «Музыкальный парад-2017».

Флотский творческий коллектив стал победителем ещё в четырёх номинациях – «Лучший оркестр», «Лучший танцевальный номер», «Лучшее исполнение обязательного оркестрового номера», «Лучший обязательный хоровой номер».

«В конкурсе участвовал весь состав флотского коллектива. Это более 60 артистов под руководством заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Акманова. Помимо мероприятий основной конкурсной программы Ансамбль песни и пляски СФ принимал участие в концертах для жителей и гостей Санкт-Петербурга», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

21 мая флотский коллектив выступил со своей новой концертной программой на крейсере «Аврора», 24 мая – на сцене Дома офицеров Западного военного округа, 26 мая – перед слушателями Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института. 27 мая Ансамбль вместе с другими 11 коллективами, принимавшими участие во Всеармейском смотре-конкурсе, выступил в гала-концерте на Манежной площади.

IV Всеармейский смотр-конкурс «Музыкальный парад-2017» проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 27 мая.

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