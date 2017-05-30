Североморский музейно-выставочный комплекс проведет акцию «Классики в российской провинции»

30 Мая 2017 года, 15:57

СЕВЕРОМОРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Североморский музейно-выставочный комплекс 1 июня в 11:00 на улице Сафонова, 15 проводит акцию «Классики в российской провинции». Этот проект – дебютный для Североморска.

В акции могут принять участие все желающие. Жители и гости города от 6 лет и старше будут читать в микрофон произведения о саамах, Кольском крае, а также стихи, посвящённые Заполярью и Североморску. Голос читающего будет транслироваться на центральную площадь города.

В это время на площади Сафонова возле входа в музей будет проходить выставка под открытым небом «Североморский Арбат», где будут представлены работы учащихся Детской художественной школы. Зрители смогут порисовать мелками на асфальте, раскрасить заготовленные раскраски, создать картины на мольбертах. Для детей подготовлена краеведческая викторина, посвященная Году экологии.