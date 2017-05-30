Jazz&Blues Cafe приглашает на проводы весны

31 Мая 2017 года, 10:41

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в 19:00 последнее весеннее Jazz&Blues Cafe приглашает всех на очередную «маленькую пятницу» в клуб Ледокол отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», где прозвучит много самой разнообразной музыки.

Для гостей выступят студенты МКИ: гитара - Константин Иванов, бас - Павел Вагурин, клавиши - Павел Фадеев, барабаны - Диана Михеева; «Частица N» (дебют); Евгений Гоман и Анастасия Комарова; The Hoolz; Станислав Одиноков и Алексей Рейман; «Лосины маршала Потёмкина».

Ведущий вечера – Роман Мурачёв.