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Главная » Культура » В театре кукол Мурманска завершились гастроли драматического театра Котласа
 
 
 
 
31 Мая 2017 года, 17:14

В театре кукол Мурманска завершились гастроли драматического театра Котласа


МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В рамках обменных гастролей Мурманск посетили артисты Котласского драматического театра.

На сцене театра кукол Мурманска северяне увидели постановки «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора». Всего в областном центре состоялось шесть спектаклей театра Котласа, которые посмотрело 740 зрителей.

Работники Мурманского областного театра кукол организовали для гостей насыщенную культурную программу с экскурсией по городу. Они посетили Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», ледокол «Ленин», смотровую площадку у храма «Спас на водах» и другие достопримечательности.

Труппа Мурманского областного театра кукол совершит ответный визит в рамках обменных гастролей в город Котлас с 6 по 8 июня и покажет там спектакли для детей «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

Котласский драматический театр был основан в 1935 году. В Мурманск его артисты приезжали более 20 лет назад. В 2016 году театр организовал и провел IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» мурманчане были награждены Дипломом фестиваля. Спектакль «Королевские зайцы» стал лучшим, по мнению детского жюри.

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