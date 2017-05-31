Спектакль «Гадкий утенок» поставят в Мурманске

31 Мая 2017 года, 18:34

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном театре кукол начались репетиции спектакля «Гадкий утенок». Для его создания в областной центр из Санкт-Петербурга приехали режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик.

Петр Васильев впервые в Мурманске, но уже успел оценить высокий уровень работы художественно-постановочного цеха по созданию декораций и кукол к спектаклю, а также отметил талант артистов театра. По его словам, при создании спектакля был сделан большой акцент на зрелищность. Вместе с художником Алевтиной Торик, Петр искал вдохновение в картинах художников русского севера.

Петр Васильев в 1995 году окончил Лицей Драматического искусства под руководством Н. И. Лившица в Санкт-Петербурге. Работал в Санкт-Петербургском Государственном кукольном театре Сказки, Театре эстрадной марионетки, Санкт-Петербургской Государственной филармонии для детей и юношества, Театре «Кукольный формат», Театре-кабаре «Пятое колесо», Санкт-Петербургском Большом театре кукол. В настоящее время работает главным режиссером в Театре кукол республики Карелия.

Алевтина Торик – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Высшей национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин», победитель в номинации «лучшая работа художника» фестивалей «Золотой Дельфин-2008», «Петрушка Великий-2010».

Торик окончила Уфимское училище искусств по специальности «художник-оформитель» и СПГАТИ по специальности «художник-постановщик» – курс Т. Мироновой. Художник спектаклей, поставленных в Уфимском театре кукол, в Архангельском театре кукол, в театре кукол «Бродячая собачка», в Театре марионеток им. Е. С. Деммени, в театре «Потудань», в Театре кукол Карелии, в Вологодском театре кукол, в датском театре кукол «На колесах», в Санкт-Петербургском Большом театре кукол. В Мурманском областном кукольном театре Алевтина частый гость.

В апреле текущего года Мурманскому областному театру кукол на постановку спектакля «Гадкий утенок» Союз театральных деятелей России выделил грант – 250 тысяч рублей. Из 210 заявок, гранты получили 43 соискателя. Премьера спектакля «Гадкий утенок» состоится 17 июня.