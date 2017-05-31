Областной художественный музей приглашает на выставку «Коты для умножения доброты»

31 Мая 2017 года, 18:50

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В выставочном зале Мурманского областного художественного музея 1 июня в 16:00 откроется персональная выставка петербургского художника Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты».

В экспозиции будет представлено 34 работы, в том числе из больших авторских серий «Русские коты» и «Коты Малевича». Серия «Русские коты» создана в технике гуаши, темперы и аппликации тканью, она была с успехом экспонирована на однодневной выставке в Государственном Эрмитаже в 2001 году. Серия «Коты Малевича» появилась в конце 2001 года. Буйство цвета и лаконичная новаторская форма Казимира Малевича вдохновили Юрия Люкшина на создание веселых, забавных котов.

Юрий Люкшин – член Союза художников России, член Международной ассоциации искусствоведов, заслуженный художник России, почётный член Российской академии художеств. График, живописец, иллюстратор книг, искусствовед и педагог.

Неповторимый стиль, вобравший в себя традиции иконописи, народной картинки и лубка, принёс художнику широкое признание в России и за рубежом. Сегодня Люкшин стоит в ряду классиков современной петербургской графической школы.

Выставка будет работать до 24 сентября.