Фотовыставка норвежского фотографа «Лес» откроется в отделе художественного музея

01 Июня 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В отделе Мурманского областного художественного музея, который находится в здании филармонии, 2 июня откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена.

Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Бернтсен отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг. Проект стал возможным благодаря поддержке Норвежского фонда изобразительных искусств, Норвежского фонда фотографии, Совета по искусствам Норвегии и Генерального консульства Норвегии в Мурманске.

География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми — малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций.

В экспозиции будет представлено около 40 работ, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Торжественное открытие состоится в 17:00; будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня.