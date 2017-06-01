Маленьким северянам показали спектакль «Бременские музыканты»

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - Артисты Мурманского областного драматического театра поздравили маленьких северян спектаклем «Бременские музыканты». Благотворительный концерт был приурочен к Международному дню защиты детей.
Спектакль смогли увидеть дети из общественной благотворительной организации «Радуга», Центра социальных и образовательных услуг «Луч надежды», Союза общественных неправительственных организаций Мурманской области, Детской деревни SOS в Мурманской области. Кроме того, благотворительный показ был организован для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. Всего музыкальную сказку посмотрели более 800 ребят.