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Главная » Культура » В ДК Кирова продолжаются мероприятия для детей из детских оздоровительных лагерей
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 14:00

В ДК Кирова продолжаются мероприятия для детей из детских оздоровительных лагерей


МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова продолжаются мероприятия для детей из летних оздоровительных лагерей при мурманских школах.

5 июня пройдет квест-игра «Путешествие по Мурманску». Ее главная задача – выяснить, кто лучше знает родной город. Дети совершат путешествие по Мурманску, познакомятся с достопримечательностями города, ответят на вопросы ведущих и отгадают загадки.

В 10:00 свои знания продемонстрируют школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь при школе №26, а в 11:00 – ребята из школы №23.

5 июня в 12:00 ребята из лагеря при гимназии №10 примут участие в песенном конкурсе «До-Ми-Соль-Ка!».

Школьники исполнят детские песни известных российских композиторов: Юрия Энтина, Геннадия Гладкова и других. Они смогут проявить свои творческие способности, провести время в кругу друзей и посоревноваться за звание лучшего исполнителя.

5 июня в 12:00 для детей, посещающих летний лагерь при гимназии №10, пройдет мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение».

Ребята создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают, какие виды шариков существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.

7 июня в 11:00 специалисты ДК Кирова проведут для отряда детского оздоровительного лагеря при школе №26 конкурс рисунка на асфальте «Вот оно, какое наше лето!».

Дети смогут проявить свою фантазию и нарисовать мелками на асфальте свои представления и мечты о лете.

7 июня в 12:00 вновь пройдет квест-игра «Путешествие по Мурманску», на этот раз – для детей, посещающих лагерь при школе №1.

7 июня в ДК Кирова состоится познавательная программа «Символы России и Мурманской области».

В 10:00 и 12:00  ребята, посещающие летний лагерь при школе №23, познакомятся с историей официальных символов России и области, примут участие в викторине. В 11:00 программу посетят дети из лагеря при школе №21.

8 июня во Дворце культуры снова откроется мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение».

В 10:30 ее посетят дети из оздоровительного лагеря при школе №26, а в 11:30 – ребята из лагеря при школе №23.

8 июня специалисты ДК проведут познавательную программу «Символы России и Мурманской области».

В 11:00 программа ждет детей, посещающих летний лагерь при школе №23, в 12:00 – ребят из лагеря при школе №21.

9 июня в 11:00 для школьников из летнего оздоровительного лагеря при гимназии №10 пройдет познавательная программа «Зеленые уроки».

Дети познакомятся с обитателями  юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает и зачем рыбам нужен воздух. Они увидят растения, которые растут в Зимнем саду ДК Кирова, примут участие в  интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярья.

9 июня в 11:00 специалисты Дворца культуры снова проведут для детей из летнего лагеря при школе №56 познавательную программу «Символы России и Мурманской области».

В рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 9 июня в 12:00 в ДК Кирова пройдет игровая развлекательная программа «Дружат дети на планете», посвященная Международному дню друзей.

Дети из лагерей при школах №23, 21 и 1 примут участие в интеллектуальных и творческих конкурсах: вспомнят и исполнят известные песни о дружбе, назовут поговорки о друзьях, потанцуют, выведут свою формулу дружбы и найдут новых друзей. 

10 июня в 10:30 и 11:30 для школьников из летнего оздоровительного лагеря при школе №26 пройдет познавательная программа «Зеленые уроки».

10 июня в 10:30 и 11:30  ребята, посещающие лагерь при школе №26, познакомятся с историей официальных символов России и региона в рамках познавательной программы «Символы России и Мурманской области».

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