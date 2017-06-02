Фестиваль «Териберская волна» отменён

02 Июня 2017 года, 11:55

ТЕРИБЕРКА/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Фестиваль «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области, отменен из-за погоды.

Новая дата фестиваля пока не определена. Движение с 51 километра по дороге «Кола - Серебрянские ГЭС» вчера было закрыто, Териберка и Туманный снова оказались отрезаны от столицы региона. В «снежный плен» попали автобус и несколько автомобилей. Для оказания помощи была направлена спецтехника.

Областной праздник «Териберская волна» – кульминационное мероприятие акции «Славься, Мурманская область!». В этот день в Териберке была запланирована обширная программа сразу на пяти площадках, четыре из которых – под открытым небом. Всего ожидалось более 2000 гостей.

Фото: Роман Имполитов