Игра по станциям «Читаем Пушкина на Пушкинской» пройдет в Мурманске

02 Июня 2017 года, 12:26

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 6 июня в 11:00 на площади перед Дворцом культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдет игра по станциям «Читаем Пушкина на Пушкинской».

Ровно 218 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин. В нашей стране невозможно найти ни одного человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта.

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители Мурманска примут участие в познавательной программе: ответят на вопросы викторин, связанные с творчеством Пушкина, прочитают стихи, угадают произведения автора, разгадают кроссворд и создадут общий рисунок на асфальте.