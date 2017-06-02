Праздничный концерт, посвященный Дню России, пройдет в ДК Кирова

02 Июня 2017 года, 15:06

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 9 июня в 18:30 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России.

Искреннюю любовь своей стране подарят лучшие творческие коллективы и исполнители Мурманской области: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль народной песни «Любава», ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы и ансамбль народных инструментов «Россия», североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника» и КЛюП-студия Мурманского арктического государственного университета.