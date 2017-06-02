Мурманский областной краеведческий музей приглашает на День открытых дверей

02 Июня 2017 года, 16:26

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 3 июня состоится День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей.

В музее работают 15 стационарных экспозиций, посвященных природе края, экономике региона до 1985 года, истории и развитию Мурманской области в довоенный период, в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Жители Заполярья смогут увидеть предметы, которые расскажут об истории музея и о коллекциях, которые хранятся в его фондовом собрании на протяжении 90-летней истории существования.

Посетители познакомятся с постоянными и временными выставками музея: фотовыставкой «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье» из фондового собрания Варангер музея (Норвегия), мини-выставкой «Пионерии – 95 лет!» из цикла «Сделано в СССР», интерактивной выставкой «Телевизионная кухня», посвящённой 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21, выставками «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из фондового собрания Музея современной истории России (Москва) и другими.

3 июня музей будет работать с 11:00 до 18:00.