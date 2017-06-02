Семейный праздник «Пусть всегда будет лето» переносится

02 Июня 2017 года, 13:16

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Семейный праздник «Пусть всегда будет лето» в гипермаркете «Твой» на пр. Кольский, 51 переносится с 3 июня на 10 июня. Решение было принято в связи с ухудшением погодных условий.

Отчаиваться не стоит, на следующих выходных ожидается яркое солнце и +15.

Вы сможете не только хорошо провести время всей семьёй, но и помочь детям, страдающим онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Для этого нужно принять участие в благотворительной беспроигрышной лотерее, собранные средства от которой будут перечислены в фонд «Руки жизни». Кроме того, волонтёры благотворительной организации проведут детские мастер-классы по рукоделию, игры и конкурсы. Ждём вас 10 июня в 13:00 на семейном празднике возле гипермаркета «Твой» на Кольском, 51.