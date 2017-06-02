На фестивале Индии в Мурманской области впервые прозвучит ситар

02 Июня 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В эти выходные в Мурманской области пройдет 7-й традиционный фестиваль индийской культуры. В этом году он посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией и 70-летию обретения Индией независимости. Главным гостем фестиваля вновь станет певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик, сообщили «Би-порту» в Центре ведической культуры Мурманска.

Впервые в Заполярье на концерте Битту Маллика можно будет услышать индийский ситар. Также можно будет услышать традиционные индийские ударные инструменты таблы в исполнении московского музыканта Арка Чайтанья.

Северяне смогут увидеть и стать участниками одного из крупнейших праздников Индии – Джаганнатха Ратха-ятры, Праздника колесниц, который на родине ежегодно собирает до миллиона гостей. Также на фестивале выступят танцоры, йоги, состоится дегустация блюд индийской кухни.

Особенность нынешнего фестиваля и в том, что он пройдет в двух городах - традиционно в Мурманске и впервые в Кировске.

3 июня в 15:00 в сквере на улице Ленинградской начнется Праздник колесниц, в 17:00 в областной филармонии пройдет концерт с участием Битту Маллика.

4 июня фестиваль переместиться в Кировск. Здесь Праздник колесниц и концерт состоятся в 14:00 и 16:00 соответственно, местом проведения станет Городской дворец культуры на улице Мира.

5 июня в Мурманске в 19:00 в ДК Роста всех желающих ждут на мастер-класс классических индийских танцев Надежды Скляренко.