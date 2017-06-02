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Главная » Культура » Программа празднования Дня России в Мурманске
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 16:20

Программа празднования Дня России в Мурманске


МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:

– Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);

– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);

– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);

– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);

– Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);

На площади Пять углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:

– Открытие праздничной ярмарки;

– Работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);

– Художники раскрашивают лица желающих в символику праздника. 12.00:

– Старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;

– Работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

13.10:

– Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;

–  Шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.

15.00

– Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.

16.30 

– Исполнение гимна РФ участниками праздника.

Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

17.30 - 19.00:

-  Праздничная дискотека.

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