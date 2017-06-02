Программа празднования Дня России в Мурманске

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:
– Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);
– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);
– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);
– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);
– Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);
На площади Пять углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:
– Открытие праздничной ярмарки;
– Работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);
– Художники раскрашивают лица желающих в символику праздника. 12.00:
– Старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;
– Работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.
13.10:
– Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;
– Шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.
15.00
– Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.
16.30
– Исполнение гимна РФ участниками праздника.
Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.
17.30 - 19.00:
- Праздничная дискотека.