Фольклорный фестиваль в Умбе пройдет на следующих выходных

03 Июня 2017 года, 10:30

УМБА/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В старинном поморском селе Умба 10 - 11 июня пройдет Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа.

Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора.

31 коллектив, около 500 человек из Норвегии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии и Крыма представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.

10 июня в 13:00 по традиции на мосту через реку Умба гостей фестиваля встретят с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, а также предложат спустить в реку венки и загадать желание, которое по поверью обязательно сбудется.

В эти дни в Умбе будут не только петь. В 14:00 на площади развернется «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. Здесь можно будет понаблюдать за работой мастеров: резьбой по оленьему рогу, плетению из лозы и бересты, изготовлению народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутному шитью и вышивке, приобрести готовые изделия на память.

11 июня в 12:00 гостей фестиваля ждут фольклорные игровые программы «Северные игромы» на поляне «Регаты». В это же время на различных площадках поселка участники концерта «Песенный круг» представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах, подарят концертные выступления. В 15:00 на площади Октябрьской пройдет большой гала-концерт.

Каждый год праздник привлекает внимание к народным обрядам, обычаям, играм, изделиям декоративно-прикладного творчества, в которых отражается духовная красота и сила народа, пробуждается интерес к фольклорным истокам искусства и творчества.