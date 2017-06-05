В Мурманске представят книгу о подводных лодках

05 Июня 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 6 июня состоится презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!». Авторы книги - военный журналист, полковник запаса Владислав Майоров и его супруга Ирина Майорова.

В книге повествуется об истории подводных сил Северного флота, о создании морского стратегического оружия ядерного сдерживания и боевой службе подводников. Впервые в России обобщен многолетний опыт шефского сотрудничества уральцев и подводников Северного флота. Авторы исследуют причины, побудившие уральцев прийти на помощь морякам в трудное для страны время, анализируют все этапы развития шефства, эволюцию отношений, переросших в искреннюю дружбу.

Мурманчанам книгу представят президент Фонда «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» капитан 2 ранга запаса Александр Репенков и автор книги Владислав Майоров.

Часть тиража издания будет передана в фонды библиотек Мурманской области.