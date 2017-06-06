В Североморске откроется выставка «Кольский тракт»

06 Июня 2017 года, 12:00

СЕВЕРОМОРСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – В Североморске 7 июня начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Кольский тракт».

Кольским трактом раньше называлась дорога, проходящая из Поморья через Лапландию в Колу. До открытия пароходного сообщения в 1871 году именно эта дорога соединяла Кольский полуостров с континентальной Россией. Вдоль тракта от Ковды до Колы действовали дорожные станции. Перевозкой грузов и пассажиров по дороге занимались преимущественно саами, жители Колы и Кандалакши.

Представленные на выставке в Североморском музейно-выставочном комплексе уникальные снимки были сделаны в 1908 и 1911 годах на двух существовавших тогда транспортных путях – сухопутном, по Кольскому тракту, и морском – вдоль Мурманского берега.

Выставка будет работать до 14 июля.