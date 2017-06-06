Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» будет проходить 14-16 июля

07 Июня 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь» пройдёт 14-16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Проведение III фестиваля нацелено на запуск механизма возрождения поселка, демонстрацию возможных точек роста его экономики как основы будущего устойчивого развития и формирование современного архитектурного облика.

Фестиваль будет включать пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста поселения: архитектурно-урбанистическую (центральная площадка фестиваля), традиционные ремёсла и промыслы, гастротуризм, спортивный туризм, познавательный экотуризм. Связующим звеном всех площадок фестиваля станет музыкальная зона.

Напомним, ранее в Териберке было запланировано проведение фестиваля «Териберская волна», который должен был стать финальным мероприятием в рамках акции «Славься, Мурманская область». Однако, из-за погоды фестиваль был отменён.