Териберку «накроет» волной 10 июня

07 Июня 2017 года, 09:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России, состоится 10 июня в селе Териберка. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.

Напомним, праздник должен был состояться 3 июня, однако из-за метели дорога к населённому пункту была закрыта. В этой связи мероприятие было отменено.

В программе праздника – ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли, показательные выступления военнослужащих, презентация традиционных саамских игр. На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.

Начало концерта – в 13.00 на центральной площади поселка. Концертная программа завершится акцией «Териберская волна» и запуском шаров.

«Би-порт» публикует программу праздника «Териберская волна».

12.00-14.00 – площадь у Териберского Дома культуры

Познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети»

12.00-18.00 – Териберский Дом культуры (II этаж)

Работа передвижная выставки Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера»

12.00-18.00 – центральная площадь

Организация работы ярмарки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства

12.00-18.00 – центральная площадь

Организация работы гастрономической выставки-продажи рестораторов, местных производителей продукции

13.00-16.00 – центральная площадь

Праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!»

14.00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)

Показ спектакля для детей «Королевские зайцы»

14.45-15.00 – база отдыха «Териберский берег»

Проведение показательных выступлений военнослужащих

15.00-16.00 – база отдыха «Териберский берег»

Проведение презентации традиционных саамских игр

16.00-18.00 – центральная площадь

Проведение молодежной дискотеки.

Танцевальное шоу творческих коллективов и отдельных исполнителей. Выступление группы «Колотый лед».