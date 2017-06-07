В Мурманске открылась выставка «Самая красивая страна»

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - В информационном центре по атомной энергии открылась выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Конкурс был приурочен ко всемирному Дню окружающей среды, а также Дню эколога.
В рамках открытия выставки гости смогли пообщаться и обсудить волнующие экологические вопросы с Председателем Мурманского областного отделения Русского географического общества Денисом Моисеевым и Светланой Блюменталь, руководителем информационного центра по атомной энергии.
Работа выставки продлится до конца лета.