Маленькие мурмачане приняли участие в концерте ко Дню России

07 Июня 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетил Дом детского творчества им. Бредова, где прошел концерт, посвященный приближающемуся Дню России. В нем приняли участие дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях на базе школ города. Ребята вместе с коллективами дома творчества подготовили яркие номера на патриотическую тему.

«Городские власти всегда уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важно, чтобы дети знали историю своего государства, любили свою страну, гордились ей», – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

В рамках подготовки к празднику для юных мурманчан организовано множество мероприятий патриотической направленности – спортивных, творческих, интеллектуальных. К примеру, вчера в школьных лагерях состоялся конкурс рисунка, посвященный Дню России.

«Пусть маленькие мурманчане еще не до конца понимают значимость этого праздника, но такие мероприятия учат их любить свою Родину, прививают чувство патриотизма», – прокомментировала директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова.

Череда торжественных событий завершится большой праздничной программой 12 июня в центре Мурманска.

АГМ