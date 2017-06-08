Арт-фестиваль «Белый иван-чай» пройдёт в Кировске

08 Июня 2017 года, 17:02

КИРОВСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – В Кировске 16-18 июня пройдет 2-й культурно-просветительский арт-фестиваль «Белый иван-чай». Об этом «Би-порту» сообщили в Хибинском центре развития бизнеса.

Фестиваль начнётся с художественной выставки «Приручи секунду» в Музейно-выставочном центре «Апатит» и кинопоказа авторских короткометражек. 17 июня праздник развернется на площадке Кукисвумчорра.

Фестивальная программа 2017 года собирает музыкальных и танцевальных участников самых разных направлений: саамские и сефардские песни, музыку в стиле фьюжн, фолк и авторская. Коллективы приедут из Мурманской области и других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Поволжья.

В рамках фестиваля пройдут экологическая акция «Авоська», эко-вернисаж, фотосушка «Город детства», «Арт-городок», проект «Живая книга», выставка «Кто построил Хибиногорск?», «Море волнуется раз...», киномарафон «Северный характер», а также ярмарка, мастер-классы, детская площадка, блошиный рынок и аукцион «Белый ящик».

18 июня на площадках Кировска состоятся встречи с именитыми мастерами пряничного дела, искусством современной северной росписи, и в завершение – музыкальный вечер в джаз-гостиной Анатолия Грабчака.