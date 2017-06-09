День России и годовщину образования Мурманской области отпраздновали на «Териберской волне»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - В Териберке состоялся областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России. Он стал кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область».
На центральной площади села развернулась ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. В рамках праздника также состоялись показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции.
Для маленьких гостей праздника Дворец культуры и народного творчества имени Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», областной театр кукол показал спектакль «Королевские зайцы», а областной краеведческий музей предоставил передвижную выставку «Притяжение севера».
Концертная программа завершилась красочным флеш-мобом и запуском шаров.