Терский берег в восьмой раз принимает международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов СЗФО

12 Июня 2017 года, 10:55

УМБА/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - 10 и 11 июня гостеприимный Терский берег в восьмой раз принимает международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа. В этом году на фестиваль народного творчества приехал тридцать один коллектив - это более 400 артистов из Республик Карелия и Крым, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии.

В рамках фестиваля в Умбе развернулся «Город мастеров», где свои работы гостям представляют народные умельцы.