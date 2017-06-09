Тоннель в Долине Уюта украсят графити

12 Июня 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – Центр спортивной подготовки Мурманской области объявляет конкурс на лучший проект по оформлению тоннеля в спорткомплексе Долина Уюта. Победитель конкурса будет обеспечен материалами для работы и получит специальный приз от Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Тоннель – часть построенного в советские годы комплекса для прыжков с трамплина, служил для прохода на трибуны и лыжный стадион под площадкой для приземления летающих лыжников. В 2016 году в рамках проекта строительства лыжно-биатлонного комплекса тоннель был реконструирован – увеличена высота пролета, однако его стены по-прежнему пустуют.