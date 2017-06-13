В Мурманском областном театре кукол премьера – спектакль «Гадкий утенок»

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - 14 июня в 12.00 в Мурманском областном театре кукол (ул.Софьи Перовской, 21а) состоится генеральная репетиция премьерного спектакля «Гадкий утенок» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.
Режиссёр постановки – главный режиссёр Театра кукол Республики Карелия Петр Васильев, художник-постановщик – Алевтина Торик (Санкт-Петербург), лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и Высшей национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».
В постановке задействованы планшетные куклы, изготовленные цехом театра кукол. Музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.
В спектакле заняты мурманские актеры-кукольники Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.
Постановка спектакля осуществляется благодаря гранту Союза театральных деятелей России.
Юные мурманчане смогут увидеть премьеру 17 июня в 10:30.