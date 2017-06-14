Артисты Мурманского областного театра кукол вернулись с гастролей в городе Котлас

14 Июня 2017 года, 16:44

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Гастроли Мурманского областного театра кукол завершились в Котласе. Артисты из столицы Заполярья представили архангельской публике спектакли для детей «Заяц, лиса и петух» и «Все кувырком».

Заполярные кукольники выступают на сцене Котласского драматического театра не впервые. В 2016 году в Котласе проходил IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, мурманчане были награждены Дипломом фестиваля. Также спектакль «Королевские зайцы» стал лучшим, по мнению детского жюри фестиваля!

Зрителям Мурманска также выпала уникальная возможность познакомиться с творчеством котласских театралов. В рамках обменных гастролей в столицу Заполярья приехали артисты Котласского драматического театра и показали на сцене областного театра кукол постановку для юных зрителей «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора».