В Ловозере пройдут традиционные «Саамские игры». Программа

14 Июня 2017 года, 17:30

ЛОВОЗЕРО/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - В селе Ловозеро 17 июня состоится XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры». Впервые праздник состоялся 1985 году и с тех пор проводится ежегодно.

Для гостей мероприятия будет организована спортивная программа, включающая в себя соревнования на основе традиционного уклада жизни саамов. Так, можно будет попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья, пострелять из арбалета. Женщинам будет предложено сыграть в саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Программа праздника:

12.00 – торжественное открытие

12.30-14.30 – спортивные соревнования: метание камня, стрельба из арбалета, метание аркана, метание копья на дальность

12.30-14.30 – IV районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Резчик»

12.30-15.00 – командные соревнования по саамскому футболу

12.30-16.00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

12.30-16.00 – работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»)

15.30 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства по профессии «Резчик»

Праздничные мероприятия пройдут на площадках у зданий Ловозерского районного национального культурного центра (с.Ловозеро, ул.Советская, 8) и Северного национального колледжа (с.Ловозеро, ул.Пионерская, 8).