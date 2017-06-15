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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

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Главная » Культура » Скончался народный артист СССР Алексей Баталов
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 15:48

Скончался народный артист СССР Алексей Баталов


В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ранее его супруга рассказала РИА Новости, что актер 2 месяца провел в больнице после перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр. Алексей Баталов снялся более чем в 40 фильмах, 3 картины снял в качестве режиссера. Более 40 лет преподавал во ВГИКе. Прощание с культовым актером пройдет в Москве в Доме Кино. Алексей Баталов давал прежде всего нравственные ориентиры коллегам и ученикам в нынешнее непростое время, рассказала в эфире радио Sputnik коллега актера, декан актерского факультета ВГИКа, член Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры Елена Магар.

«Ушел из жизни очень дорогой нам человек, незаменимый, прекрасный актер, режиссер, педагог. У него множество выпускников, учеников, которые сейчас звонят нам из всех стран, городов, по всему миру. Да, есть незаменимые люди, вот Алексей Владимирович, пожалуй, последний из могикан. Большая, большая утрата. Сейчас самое главное - поддержать семью. Царство небесное, он был верующим человеком. Он был совершенно выдающимся, потрясающим педагогом, оставил много учеников, которые, я очень верю в это, будут продолжать его дело. Больше 40 лет он преподавал во ВГИКе. Он не вел последнее время актерскую мастерскую, но он оставался художественным руководителем факультета, приезжал к нам на защиты, на встречи со студентами, на сдачи дипломных спектаклей, принимал участие во всех мероприятиях. Нам очень важно было, когда он 1 сентября приветствовал новых студентов на сцене нашего зала. Огромная утрата, потеря. Он давал нравственные ориентиры в наше нелегкое время», - сказала Елена Магар.

Фото: Peoples.ru

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