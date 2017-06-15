«Park Inn by Radisson Полярные Зори» превращается в рок-отель

16 Июня 2017 года, 12:23

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - С сегодняшнего дня отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» превращается в настоящую Мекку рок-н-ролла, куда на этой неделе съезжаются музыканты из разных городов и стран.

Со вчерашнего дня в отель стали заезжать участники рок-фестиваля «Студеный берег», среди которых такие известные группы как Jack Action, , Калинов Мост , КняZz, Черный Обелиск и Мара. Персонал отеля тщательно готовится к такому наплыву требовательных гостей. У каждой группы разные райдеры и повышенные требования к номерам и, особенно, к питанию.

Кроме того, сегодня в отеле готовятся номера бизнес-класса для норвежской группы D.D.E. Они прилетают в Мурманск в рамках юбилейного турне на частном самолете в сопровождении норвежских журналистов и телевидения, которые освещают это музыкальное путешествие.

Для D.D.E. 2017 год стал юбилейным – 25 лет на сцене. В честь круглой даты рокеры решили отправиться в турне и заодно претворить в жизнь строчку из своего главного хита «Vinsjan på kaia» (Лебёдка на причале), который, кстати, по версии газеты Dagsavisen, смело можно назвать вторым гимном Норвегии! А песня «На корабле из Бергена в Мурманск и Му» – уже больше, чем просто слова: группа действительно посетит каждый из городов 15, 16 и 17 июня соответственно, правда, на другом транспорте.

Единственный в Мурманске концерт группы D.D.E. состоится сегодня 16 июня в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». После концерта музыканты запланировали частную вечеринку в Президентском Люксе отеля, для которой повара ресторана «Полярные Зори» готовят специальные изысканные закуски.