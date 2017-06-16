Модели техники в масштабе представят в Мурманске

16 Июня 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ– В отделе Мурманского областного художественного музея, который находится в здании филармонии, 18 июня будет работать однодневная выставка масштабных моделей. Мурманские моделисты представят собственные экспонаты.

Модель – это набор деталей, с помощью которых можно воссоздать уменьшенную копию чего-либо, максимально приближенную к оригиналу. В стендовом моделизме стремятся к как можно более точному и детальному копированию прототипов.

Гости выставки смогут принять участие в голосовании и выбрать лучшего моделиста, а также посетить игротеку и мастер-классы по раскрашиванию моделей с помощью аэрографа.