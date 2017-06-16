Мурманский областной драматический театр закрывает сезон

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном драматическом театре 16 июня в 19:00 состоится закрытие 78-го театрального сезона. Закроется сезон спектаклем «...Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова.
Пьеса правдивая и острая. Как определил Юрий Поляков, «о столкновении поколений и их страстей». Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны – Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.
Режиссер-постановщик – главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Султан Абдиев.
В спектакле заняты актеры: Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.