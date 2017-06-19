Актрисе Мурманского областного театра кукол присвоено звание Заслуженной артистки России

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Ведущему мастеру сцены Мурманского областного кукольного театра Наталье Петруниной присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Звание присвоено за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
«Уважаемая Наталья Федотовна, примите искренние поздравления по случаю награждения государственной наградой. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов», – отмечено в поздравительной телеграмме губернатора Мурманской области.
Фото: П. Макаров