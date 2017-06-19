В Ловозере состоялись традиционные летние саамские игры

19 Июня 2017 года, 17:15

ЛОВОЗЕРО/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В минувшую субботу в Ловозере состоялось торжественное открытие XXXII традиционных летних саамских игр. Почетное право поднять саамский флаг было предоставлено молодому педагогу, представителю саамского рода Захаровых, активному пропагандисту саамской культуры, постоянному участнику соревнований по национальным видам спорта Наталье Канюковой.

В спортивную программу праздника традиционно вошли соревнования, основанные на особенностях уклада жизни саамов. Все желающие смогли попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола сыграли в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Праздничные мероприятия украсила яркая концертная программа с участием фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей со всей Мурманской области, и веселое народное гуляние с угощениями блюдами национальной кухни.

Гости мероприятия смогли посетить выставку-ярмарку «Город мастеров», на которой мастера декоративно-прикладного творчества из Мурманска, Североморска, Оленегорска и Ловозерского района представили традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Вот уже в четвертый раз летние саамские игры украсил конкурс профессионального мастерства по профессии «Резчик» (резьба по дереву, кости и рогу), в котором приняли участие обучающиеся Северного национального колледжа, мастера декоративно-прикладного искусства Ловозерского района.

Гостями и участниками летних саамских игр отмечен высокий уровень проведения мероприятия, организаторами которых выступили Администрация муниципального образования Ловозерский район, МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр», при поддержке ГОБУ «Центр народов Севера».