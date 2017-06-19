78 театральный сезон в Мурманском областном драматическом театре закрыт

20 Июня 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - 16 июня на сцене Мурманского областного драматического театра состоялась торжественная церемония закрытия 78-го театрального сезона.

Поздравить коллектив театра с этим событием пришли председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, представитель Управления Росгвардии по Мурманской области, референт группы информации и работы со СМИ Елена Барляк, председатель Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России Алексей Гудин.

Сергей Ершов отметил, что Мурманский областной драматический театр с задачами, поставленными на 78 сезон, справился достойно. Он подчеркнул, что в настоящее время возобновлены работы по реконструкции здания театра на пр. Ленина, 49 и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем коллектив театра вернется в свое обновленное «старое» здание.

Елена Барляк вручила памятный подарок и Благодарственное письмо от имени руководителя Росгвардии Эрика Хисматуллина, в котором выражается благодарность коллективу театра за сотрудничество (договор о партнерстве с Управлением Росгвардии по Мурманской области был подписан в ноябре 2016 года).

Алексей Гудин поздравил коллектив театра с закрытием сезона, вручил членские билеты вновь вступившим в Союз театральных деятелей России: Татьяне Вешняковой, Алексею Воронину, Елене Царевой, Сергею Гронскому, Светлане Лебедевой, Ирине Крыловой, Алексею Худякову, а также зачитал Благодарственное письмо от председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста России Александра Калягина директору Мурманского областного драматического театра Татьяне Вешняковой за помощь в проведении Юбилейного вечера, посвященного 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Завершился 78 театральный сезон спектаклем «...Будем жить как боги?..», премьера которого с большим успехом прошла на сцене театра в апреле 2017 года. Режиссер-постановщик – главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев.

Фото: ГТРК «Мурман»