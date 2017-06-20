Выставку про мурманский спорт во времена СССР покажут в краеведческом музее

20 Июня 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 21 июня начинает работу мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР». На выставке «Мурманск спортивный» будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет.

Так, посетители выставки смогут увидеть снимки Тимура Баланина, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Бориса Ванькова, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Михаила Беседина, участника и призёра более сорока Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта».

Посетители музея увидят награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, врученный спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году. Выставка будет работать до 18 сентября.