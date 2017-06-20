В Мурманске покажут фотографии города после бомбардировок

20 Июня 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске покажут черно-белые фотографии разрушенной столицы Заполярья после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны. Выставка «В пламени пожара» пройдёт в Мурманском областном краеведческом музее.

Особенно жестокие бомбардировки города были летом 1942 года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб, в городе сгорело свыше 600 деревянных зданий. Всего же с 22 июня 1941 года по октябрь 1944 года на Мурманск совершали налеты 8244 самолета противника. В результате враг разрушил 1509 домов (три четверти жилого фонда) и 437 производственных и служебных зданий. Несмотря на все это, предприятия и учреждения продолжали бесперебойно работать.

Выставка будет работать до 31 августа.