Хор Валаамского монастыря выступит в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии 21 июня в 19:00 состоится концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама».В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной воин, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.
Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.
Гастроли хора Валаамского монастыря пройдут в городах Мурманской области:
22 июня – в Североморске,
23 июня – в Апатитах,
24 июня – в Кировске,
25 июня – в Ковдоре,
26 июня – в Кандалакше.