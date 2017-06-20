Хор Валаамского монастыря выступит в Мурманской области

20 Июня 2017 года, 17:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии 21 июня в 19:00 состоится концерт хора Валаамского монастыря «Свет Валаама».В исполнении хора Валаамского монастыря прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной воин, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

Гастроли хора Валаамского монастыря пройдут в городах Мурманской области:

22 июня – в Североморске,

23 июня – в Апатитах,

24 июня – в Кировске,

25 июня – в Ковдоре,

26 июня – в Кандалакше.