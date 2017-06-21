Наталья Варлей отмечает 70-летний юбилей

22 Июня 2017 года, 11:50

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Актриса театра и кино Наталья Варлей отмечает сегодня 70-летний юбилей. Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца. Детство Натальи прошло в Мурманске. Семья Варлей поселилась на улице Карла Маркса, 4.

С юбилеем актрису поздравил президент Владимир Путин.

«Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли вам состояться в актёрской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще», — говорится в поздравительной телеграмме.

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova