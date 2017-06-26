На «Большом Радио» организаторы «Студёного берега»

26 Июня 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске 16, 17 и 18 июня проходил третий по счёту фестиваль «Студёный берег». Организует данное мероприятие байкерский клуб «Северный орден». Оправдались ли ожидания выступающих, публики, организаторов , а также о планах на будущий год расскажут члены организационного комитета Илья и Катерина Чернелевские. Не пропустите 27 июня в 10 часов утра на волнах «Большого Радио» программу «Точка зрения». Телефон прямого эфира 45-09-45.

«Большое Радио» доступно для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.