Солнцестояние в Огнях Мурманска

28 Июня 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Праздник Ивана Купала – один из самых древних, сохранившихся в современной России. Праздник Купалы отмечался традиционно в день летнего солнцестояния. Из-за смены календаря день празднования Ивана Купалы в 2017 году сместился на июль.

MTECHNO& SOLAR VIBRATION*, при поддержке Парка активного отдыха «Огни Мурманска» приглашают в субботу, 1 июля, стать частью незабываемого и неповторимого события Open-Air «Солнцестояние 2017».

Организаторы мероприятия говорят: «Там для нас будет на порядок больше пространства и возможностей провести по-настоящему незабываемое время! Два разных музыкальных жанра, разные форматы танцпола объединяются вместе специально для саунд-гурманов Мурманска, как день и ночь сливаются в одно бессонное лето на Кольском полуострове».

В этот вечер к единой точке будут сведены силы двух музыкальных культур:

#Raggae#Dancehall#Dub на открытой площадке, под тёплыми лучами яркого солнца и ультрафиолетовых вибраций на живописном берегу озера..

#Goa#Psy#Trance в лучах искусственного ультрафиолета и ярких красках психоделического флюродизайна на уютном танцполе, закрытом от непогоды и посторонних глаз.

Узнать подробности и сделать репост для получения скидки на входе в группе.

Бесплатный автобус доставит желающих от остановок Кооперативная и Автопарк до компании и обратно. Расписание.

*Творческое объединение МТехно создано в 2006 году путем объединения DJ и музыкантов города Мурманска и области с целью продвижения электронной андеграунд культуры на территории Кольского края.

Solar Vibration начали свою деятельность в 2009 году, ведь, наконец, кто то должен был это сделать — принести огонь на северные земли, зажечь реггей музыку на танцполах заполярной столицы нашей страны.