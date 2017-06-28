Скончался Олег Яковлев из «Иванушек»

29 Июня 2017 года, 09:26

МОСКВА/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром стало известно о смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлев. Об этом сообщила его сожительница Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?..», - написала она в Инстаграме.

Накануне врачи диагностировали Яковлеву двустороннее воспаление лёгких и подключили его к аппарату искусственной вентиляции.

Яковлев присоединился к «Иванушкам International» в 1998. В 2013 году он решил заняться сольной карьерой.

Фото: Instagram