В Позднем Средневековье Кольский полуостров был хорошо освоен поморами

29 Июня 2017 года, 10:14

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В 14-16 веках Кольский полуостров был хорошо освоен. Флотилии достигали не одну тысячу судов, береговые поселения состояли из более 900 домов. К такому выводу пришёл епископ Североморский и Умбский Митрофан в своём исследовании «Кольский Север в Средние века». Трёхтомное издание было презентовано в Мурманске весной этого года, а 30 июня работа будет представлена в Петербургском отделении Русского географического общества.

По словам епископа Митрофана, ему удалось обнаружить документ – донесение норвежского сборщика податей от 1580 года – согласно которому более 7430 русских судов вели промысел в Северном море. Другой скандинавский источник утверждает, что в поселении на полуострове Рыбачий насчитывалась более 930 строений.

Новые данные об истории Русского Севера, по мнению епископа Митрофана, помогут восполнить пробелы в истории края, возникшие в советское время, пишет ТАСС.

Трехтомник «Кольский Север в Средние века» был выпущен тиражом в 1000 экземпляров. После презентации в РГО и осенью в Мурманской области областной научной библиотеке, издание будет выложено в открытом доступе.