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Главная » Культура » День семьи, любви и верности отметят в Мурманске
 
 
 
 
29 Июня 2017 года, 12:50

День семьи, любви и верности отметят в Мурманске


МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 8 июля отметят День семьи, люби и верности. Областной праздник состоится в ДК им. С. М. Кирова. Праздник воспевает главные семейные ценности - верность и доброту, взаимопонимание и отзывчивость, любовь и уважение.

В 14.00 в Фестивальном зале Дворца состоится центральное событие праздника - чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.

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