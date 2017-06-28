День семьи, любви и верности отметят в Мурманске

29 Июня 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 8 июля отметят День семьи, люби и верности. Областной праздник состоится в ДК им. С. М. Кирова. Праздник воспевает главные семейные ценности - верность и доброту, взаимопонимание и отзывчивость, любовь и уважение.

В 14.00 в Фестивальном зале Дворца состоится центральное событие праздника - чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.