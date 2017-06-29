Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась саамскими песнями

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась новым компакт-диском саамских песен. Сборник содержит десять композиций в исполнении Домны Хомюк, Анфисы Агеевой, Зои Носовой, Марии Медведевой и Веры Громовой.
Издание подготовлено Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера. Послушать песни из «Сборника саамских песен», а также другие аудиоматериалы на саамском языке можно онлайн в электронной коллекции «Кольские саамы».