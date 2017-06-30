В Мурманске открывается выставка «Живопись и графика Арви Хуттунена»

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В выставочном центре Мурманского областного художественного музея (Софьи Перовской, 3) 30 июня открывается выставка живописи и графики Арви Хуттунена. Экспозиция, в которую войдут около 40 работ из фондов Мурманского областного художественного музея, посвящена 95-летию художника.
Арви Иванович Хуттунен – живописец, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный художник РФ, один из старейших мурманских художников, одно из наиболее громких имён в живописи Кольского Заполярья.
Выставка будет работать до 3 сентября.